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Эстонская ж/д заинтересована в продлении поезда "четырех столиц" из Украины до Таллинна

Эстонская ж/д заинтересована в продлении поезда "четырех столиц" из Украины до Таллинна

Эстонская железная дорога все еще рассматривает вариант продления в 2019 году маршрута поезда “четырех столиц” (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) до Таллинна.

Об этом рассказал директор по бизнес-развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн.

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При этом для окончательного решения в Эстонии хотят понимать, какой сейчас является загрузка поезда, а также намерены провести в середине декабря переговоры с Укрзализныцей.

По словам Райхманна, окончательное понимание относительно рентабельности этого маршрута у компании будет после завершения маркетингового исследования, заказанного ж/д предприятием.

“Мы делали первоначальную общую оценку. Оценивали, является ли экономически выгодным проект. Когда они (Укрзализныця, – ред.) начинали с графиком один раз в неделю, то не так реально было это делать до Таллинна. Насколько я знаю, они уже делают график три раза в неделю, и это уже смотрится более реально. И, в том числе, что нас очень интересует, сколько там людей в этом поезде… Надеемся, что там будет такой пассажиропоток, который позволит привлечь пассажиров и сюда (в Таллинн, ред.)”, – сказал он.

По материалам НВ
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