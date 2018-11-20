НБУ: Украинские банки считают коррупцию и нереформированные суды наибольшими рисками финансовой устойчивости

Большинство украинских банков считают коррупцию, деятельность правоохранительных органов и судебной системы наибольшими угрозами финансовой стабильности.

Об этом говорится в результатах опроса Национального банка представителей крупнейших банковских учреждений Украины.

В то же время, большинство опрошенных банкиров оценили текущее состояние финансового сектора как положительное (69%), всего 12% считают его хорошим.

«Более чем две трети опрошенных оценивают общий уровень риска в финансовом секторе как средний, еще четверть считает, что он выше среднего. Вместе с тем, оценка устойчивости финансового сектора к негативным шокам значительно улучшилась», — сообщают в НБУ.