Минспорта получит 600 млн гривен субвенций на спортивные объекты в регионах (инфографика)

Деньги пойдут на строительство спортивных дворцов, бассейнов и спортивных площадок.

Верховная Рада Украины утвердила государственный бюджет на 2019 год. В нем для министерства молодежи и спорта Украины предусмотрены субвенции для регионов в размере 600 млн гривен, которые рассчитаны на ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

600 млн разбиты на три субвенции:

1) 200 млн – местным бюджетам на строительство новых, ремонт существующих и завершения предыдущих работ во дворцах спорта;

2) 200 млн – местным бюджетам на строительство многофункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта;

3) 200 млн – бюджетам городов областного значения на строительство новых и реконструкцию существующих спортивных бассейнов, а также районным бюджетам на реконструкцию и ремонт существующих спортивных бассейнов.

Начиная с 2015-16 годов, Минспорта инвестировало более 1 млрд гривен на восстановление и строительство спортивных объектов.

Учитывая эти субвенции, сумма превысит в 2019 году 2 млрд гривен.