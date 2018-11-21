BMW первой из зарубежных компаний запустит сервис проката автомобилей в Китае

Немецкая автомобильная компания BMW Group планирует запустить в следующем месяце в Китае сервис проката автомобилей, став первым из ведущих автопроизводителей мира, кто получил подобную лицензию на быстроразвивающемся рынке.

Daimler объявила о планах по запуску совместного предприятия по прокату автомобилей с Geely, родительской компанией Volvo, ещё в октябре, но BMW может быстрее начать эксплуатацию сервиса.

Парк для нового сервиса не будет большим, по крайней мере, на первых порах. BMW сообщила, что полностью принадлежащая ей дочерняя компания BMW Mobility Service Ltd стала обладателем лицензии на оказание услуг проката автомобилей в Чэнду, столице провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая. В 2014 году в Чэнду проживало около 14 млн человек. Но BMW по-прежнему остаётся брендом, который ориентируется на небольшую, обеспеченную часть населения.

Вместе с тем Чэнду может стать стартовой площадкой, которая поможет BMW охватить услугами проката автомобилей другие города страны. При нынешнем положении любой успех в Китае может подкрепить деятельность BMW в этом направлении (как с точки зрения доходов, так и опыта) по всему миру.

Рынок проката автомобилей Китая оценивается в $23 млрд, что больше совокупной стоимости всех остальных рынков в этом сегменте в мире.