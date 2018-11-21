Hyundai начала наращивать производство электромобилей Kona Electric

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начал увеличивать выпуск электромобилей Kona Electric. Эта модель отличается сравнительно доступной ценой и большим запасом хода от одного заряда батареи.

Компания приступила к производству Kona Electric в мае этого года. В первый месяц выпуск был небольшим — всего несколько сотен электромобилей, которые поступили на внутренний рынок страны. Уже в июне было произведено для внутреннего рынка около 1000 штук Kona Electric, и ещё 1120 единиц было отправлено на экспорт.

Большинство автомобилей было отправлено в Норвегию, которая стала первой страной за пределами Южной Кореи, куда поступили электромобили Kona Electric.

На протяжении лета производство электромобиля то увеличивалось, то сокращалось, а в прошлом месяце значительно выросло, когда с конвейера компании сошло более 4600 штук Kona Electric, причём около половины из них поставили в Южную Корею, а оставшуюся часть — на международный рынок.

Как и Tesla с моделью Model 3, Hyundai сосредоточилась первым делом на версии с увеличенным запасом хода (Long Range). Kona Electric оснащён блоком батарей ёмкостью 64 кВт·ч, позволяющим, как сообщила Hyundai, преодолеть 482 км (в рамках нового испытательного цикла WLTP) на одной подзарядке.

Версию Kona Electric с увеличенным запасом хода поставили в Норвегию, где она предлагается по цене от 325 900 крон (около $40 000).