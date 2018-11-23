Кличко: Бюджет Киева в 2019 году превысит 50 млрд гривен

Бюджет Киева в 2019 году планируется на уровне 53 млрд гривен.

Об этом в эфире радио “НВ” сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его мнению, это свидетельствует об оздоровлении столичной экономики.

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“Бюджет нашего города в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25 млрд гривен. Город был на грани банкротства. Сегодня же мы планируем бюджет города на следующий год на уровне 53 миллиарда гривен. И это при том, что долг мы уменьшили до 12 млрд. А это значит, что у нас продолжается оздоровление экономики города. Только внедрение системы закупок «ProZorro» позволило получить дополнительно более 2 миллиардов гривен”, – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.