Межбанк: доллар к 27,80 вырос на дефиците СКВ и росте гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 3,18 коп., на торгах пятницы понизился на 5,00 коп., оказавшись на уровне 27,7958 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,14 коп., составил 27,80 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,81/27,83 UAH/USD. Однако, спустя полчаса, доллар, прекратив рост, ограничился сужением спреда до 27,81/27,82 UAH/USD, инициировав неспешную коррекцию.

Заметный даже по нынешним временам подскок курса доллара на старте сессии имел две причины. Во-первых, на рынке наблюдался дефицит доллара. Из-за выходного дня в США 22 ноября, наши экспортеры не получили на свои счета СКВ внешнеторговой выручки, сформировав нехватку валюты на межбанке 23-го. Во-вторых, Казначейство увеличило «порции» компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность, о чем дали понять выросшие с уровня 48 756,1 млн грн к отметке 50 794,8 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Казалось, доллару некуда деваться, кроме как расти в цене. Однако, росту помешал дефицит покупателей, игроки не стали приобретать СКВ в пятницу, вполне резонно рассчитывая на появление уже на следующих торгах межбанка двойной порции отложенной с 22 ноября экспортной выручки, что могло бы уронить цену «американца» до привлекательных отметок.

Нехватка спроса стала главным драйвером стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного «американца». Доллар терял в цене поэтапно, оказавшись около 13.40 Киева на отметке 27,74/27,76 UAH/USD, которую уже не покидал до самого завершения пятничной сессии валютного межбанка.

При этом, несмотря на столь заметный послеобеденный откат, средневзвешенный курс «американца» вырос вследствие объемных сделок по нему в период с открытия и до 11.20 Киева, когда цена СКВ превышала 27,80 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7958 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,750 / 27,770

евро – 31,536 / 31,556

российский рубль – 0,4221 / 0,4227

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1355 / 1,1356

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