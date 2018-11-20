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Лондонский суд отказался от дела Приватбанка против Коломойского

Лондонский суд отказался от дела Приватбанка против Коломойского

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, которое есть в распоряжении “Украинской правды”.

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“Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий – на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, – он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров”, – рассказывают в финучреждении.

Согласно сообщению, в настоящее время судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос “относительно суммы достаточно обоснованного дела банка”, было поданного для рассмотрения в пятницу утром.

“Это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его”, – говорится в сообщении.

Также в банке подчеркнули, что приказ о замораживании активов Коломойского и Боголюбова останется в действии до тех пор, пока Апелляционный суд не услышит дальнейшую заявку банка.

“Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры ответственны за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврат этих средств при помощи судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, совершит правосудие между сторонами”, – цитируются в заявлении слова председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

“Неизбежно то, что эти критические вопросы относительно юрисдикции, которые были оспорены ответчиками, будут определены Апелляционным судом, и мы уверены, что они будут решены в пользу банка”, – комментирует партнер юридической фирмы “Хоган Ловеллс” Ричард Льюис.

По материалам Украинская правда
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