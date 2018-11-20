В Украине с 2014 года в отставку подали 30% судей

В Украине после введения новых процедур квалификационного оценивания в 2014 году почти 3 тыс. судей подали в отставку.

Об этом говорится в отчете “Отбор и оценка судей в Украине”.

В 2015 году в Украине приняли Стратегию реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов, а также план действий по ее выполнению. В 2016 году начался процесс перезагрузки судебной власти путем обязательной квалификационной оценки действующих судей.

Начиная с 2014 года – после введения новых процедур квалификационного оценивания – почти 3000 судей подали в отставку (это составило не менее 30%, поскольку в Украине было почти 9000 судей до начала перезагрузки). Они уволились, не дожидаясь оценки.

Согласно новому законодательству, в 2017 году начался процесс полного обновления состава Верховного суда, перезагрузка судебной власти продолжается в 2018 году. Более 6000 судей и кандидатов на судейские должности пройдут через процессы отбора и оценки, которые проводятся Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ).