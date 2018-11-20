Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 350 0

Маркарова назвала два ключевых вопроса для одобрения программы МВФ

Маркарова назвала два ключевых вопроса для одобрения программы МВФ

Министерство финансов Украины активно коммуницирует с Международным валютным фондом относительно принятия новой программы stand-by.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Читайте также: Рада утвердила Маркарову в должности министра финансов

Как отметила Маркарова, для сотрудничества с МВФ оставалось два вопроса: принятие бюджета, а также реформа в энергетическом секторе, включая выход на рыночные цены на газ.

Она подчеркнула, что для программы stand-by очень важной является фискально ответственная политика страны.

“Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом и надеемся поскорее выйти на Совет директорів”, – сказала министр.

Маркарова сообщила, что получение транша МВФ открывает получение транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина