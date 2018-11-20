Маркарова назвала два ключевых вопроса для одобрения программы МВФ

Министерство финансов Украины активно коммуницирует с Международным валютным фондом относительно принятия новой программы stand-by.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Читайте также: Рада утвердила Маркарову в должности министра финансов

Как отметила Маркарова, для сотрудничества с МВФ оставалось два вопроса: принятие бюджета, а также реформа в энергетическом секторе, включая выход на рыночные цены на газ.

Она подчеркнула, что для программы stand-by очень важной является фискально ответственная политика страны.

“Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом и надеемся поскорее выйти на Совет директорів”, – сказала министр.

Маркарова сообщила, что получение транша МВФ открывает получение транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.