С 1 января 2020 года вступает в силу закон об уголовных проступках

Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” (№7279-д), которым вводится институт уголовных проступков, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

“Закон вступает в силу 1 января 2020 года”, – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, которая значительно разгрузит следователей. Он уточнил, что после введения понятия «уголовного проступка» и упрощенной процедуры его расследования следователи смогут сконцентрироваться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

Также закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в УКУ, сделав ее уголовным проступком (наказание – штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет; а при повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

Уточняется, что к уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления, как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия по наркотическим средствам без цели сбыта, хулиганство и т.п.

В МВД проинформировали, что проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели – служебные лица подразделения дознания органа Нацполиции. Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки – не более 72 часов с момента сообщения лицу о подозрении или задержании, или в иных случаях на срок до одного месяца.

“Если случай неотложный, дознаватель до внесения сведений в ЕРДР будет иметь право осмотреть место происшествия; отобрать пояснения; провести медицинское освидетельствование; получить вывод специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы. Процессуальные источники доказательств в производстве о проступках, кроме общих, также пояснение лиц, результаты медосвидетельствования, вывод специалиста, показаний приборов и технических средств. Подозреваемого в совершении уголовного проступка смогут задержать: до 72 часов – если лицо оказывает сопротивление работнику правоохранительных органов, отказывается прекратить делать нарушение, пытается сбежать; на 24 часа – если человек в нетрезвом состоянии и может нанести вред себе или окружающим”, – уточняется в сообщении.

Также, по закону, прокурор обязан не позднее трех дней после получении сообщения о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали подозреваемого в нетрезвом состоянии – на протяжении 24 часов) или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, или обратиться в суд с обвинительным актом, а при признаках совершения преступления направить производство для проведения досудебного следствия.

“Суд, получив обвинительный акт относительно совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней или в случае задержания подозреваемого в определенные сроки задержания назначить судебное рассмотрение. Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт без рассмотрения в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства”, – отмечается в сообщении.