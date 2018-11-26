Галина Катамай: особенности налогообложения операций с ценными бумагами в Украине

Ценной бумагой является документ установленной формы с соответствующими реквизитами, удостоверяющий денежное или другое имущественное право, определяющий взаимоотношения эмитента ценной бумаги (лица, выдавшего ценную бумагу) и лица, имеющего права на ценную бумагу, и предусматривающий выполнение обязательств по такой ценной бумаге, а также возможность передачи прав на ценную бумагу и прав по ценной бумаге другим лицам.

Такое определение ценной бумаги дается в Законе Украины от 23.02.2006 № 3480-IV «О ценных бумагах и фондовом рынке».

В свою очередь, Налоговый кодекс Украины (далее – НКУ) ценную бумагу определяет как товар.

Как нам известно, физические лица – резиденты или нерезиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине, являются плательщиками налога на доходы физических лиц.

В доход с источником происхождения из Украины относятся в том числе доходы от отчуждения корпоративных прав, ценных бумаг, в том числе акций украинских эмитентов.

Так, для физических лиц базой налогообложения является общий налогооблагаемый доход, то есть любой доход, подлежащий налогообложению, начисленный (выплаченный, предоставленный) в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового периода.

Стоит заметить, что не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода операции по конвертации ценных бумаг в случае, если их обмен осуществляется по обычным ценам или по стоимости чистых активов в расчете на одну ценную бумагу, которые не приводят к отчуждению инвестиций и проводятся с ценными бумагами ИСИ, находящихся в управлении одной компании по управлению активами.

Наряду с этим, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается инвестиционная прибыль от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в иных, чем ценные бумаги, формах.

Инвестиционный доход – это доход в виде положительной разницы между доходом, полученным налогоплательщиком от проведения операций с ценными бумагами с учетом курсовой разницы, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в иных, чем ценные бумаги, формах, и расходами на приобретение таких инвестиционных активов.

Налогообложение инвестиционной прибыли урегулировано подпунктом 170.2 статьи 170 НКУ.

Учет общего финансового результата операций с инвестиционными активами ведется налогоплательщиком самостоятельно, отдельно от других доходов и расходов.

Для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом считается календарный год, по результатам которого налогоплательщик обязан подать годовую налоговую декларацию, в которой должен отразить общий финансовый результат (инвестиционный доход или инвестиционный убыток), полученный в течение такого отчетного года.

В состав общего годового налогооблагаемого дохода плательщика налога включается положительное значение общего финансового результата операций с инвестиционными активами по результатам такого отчетного (налогового) года, которое определяется как сумма инвестиционных прибылей, полученных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) года, уменьшенная на сумму инвестиционных убытков, понесенных налогоплательщиком в течение такого года.

Если общий финансовый результат операций с инвестиционными активами имеет отрицательное значение (инвестиционный убыток), его сумма переносится в уменьшение общего финансового результата операций с инвестиционными активами следующих лет до его полного погашения, кроме финансовых результатов, указанных в абзаце первом пункта 29 подраздела 4 раздела XX “Переходные положения” настоящего Кодекса.

Следует помнить, что не подлежит налогообложению и не включается в общий годовой налогооблагаемый доход:

1). Доход, полученный плательщиком налога в течение отчетного налогового года от продажи инвестиционных активов, если сумма такого дохода не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 гривен (2470 грн).

2). Сумма дохода, полученного плательщиком налога в результате отчуждения акций (других корпоративных прав), полученных им в собственность в процессе приватизации в обмен на приватизационные компенсационные сертификаты, непосредственно полученные им как компенсация суммы его взноса в учреждения Сберегательного банка СССР или в учреждения государственного страхования СССР, или в обмен на приватизационные сертификаты, полученные им в соответствии с законом, а также сумма дохода, полученного таким плательщиком налога в результате отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) по нормам бесплатной передачи, определенным статьей 121 Земельного кодекса Украины в зависимости от их назначения, и имущественных паев, непосредственно полученных им в собственность в процессе приватизации.

3). Инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами Национального банка Украины и с государственными ценными бумагами, эмитированными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, с учетом курсовых разниц.

Налоговым агентом плательщика налога, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк, является такой профессиональный торговец (кроме операций с долговыми обязательствами Национального банка Украины и с государственными ценными бумагами, эмитированными Министерством финансов Украины, с учетом курсовых разниц).

Налоговый агент при каждом начислении плательщику инвестиционной прибыли начисляет (удерживает) налог по ставке, определенной ст. 167 НКУ, и уплачивает (перечисляет) удержанный налог в бюджет во время каждого начисления такого дохода, что не освобождает налогоплательщика от представления годовой налоговой декларации при получении им дохода, указанного в этом пункте.

Методика определения инвестиционной прибыли профессиональным торговцем ценными бумагами при выполнении функций налогового агента утверждена приказом Министерства финансов Украины от 22.11.2011 № 1484, решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 22.11.2011 № 1689 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24 января 2012 г. за № 100/20413.

В то же время, при выплате налогоплательщику дохода за приобретенные инвестиционные активы профессиональный торговец ценными бумагами учитывает документально подтвержденные расходы такого плательщика на приобретение этих активов.

Ставка налога на начисление инвестиционного дохода составляет 18 процентов.

Из анализа незначительного количества судебной практики за 2018 год в спорах, возникающих в связи с нарушением п. 170.2 ст. 170 НКУ можно сделать вывод, что контролирующие органы пока еще не пристальны в изучении операции с ценными бумагами в декларациях физических лиц.

Галина Катамай, адвокат практики налогового и таможенного права АО “Вдовичен и партнеры”