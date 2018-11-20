Строителя метро "Теремки" в Киеве суд оправдал в деле о растрате 204 тыс. гривен

Суд оправдал начальника автобазы “Киевметростроя” Валерия Горгонтия, обвиняемого в растрате 204 тыс. гривен при строительстве станции метро “Теремки”.

Об этом говорится в приговоре суда.

Правоохранители обвиняли подсудимого в том, что он как начальник автобазы, халатно исполняя свои служебные обязанности, не проверил объем проведенных работ, а именно объем вывезенного грунта, и подписал акты приемки выполненных строительных работ за июль 2013 года на станции “Теремки”. Полиция считает, что в данных актах были завышены объемы проводимых работ.

В дальнейшем за выполненные работы “Киевский метрополитен” перечислил “Киевметрострою” по платежным поручениям около 87 млн гривен. Из этой суммы 204 тыс. гривен, по мнению стороны обвинения, были перечислены незаконно из-за завышения объемов выполненных работ.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, заявил, что работает в должности начальника автобазы предприятия “Киевметрострой” с 2004 года по настоящее время, и в его функциональные обязанности не входит проверять работу маркшейдера, то есть измерение количества и качества вывезенного грунта.

Допрошенные в суде свидетели также отрицали вину начальника автобазы в растрате госсредств.

В итоге суд оправдал его и признал невиновным в предъявленном обвинении.