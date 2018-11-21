Сколько удалось взыскать с неплательщиков алиментов - подсчеты Минюста

С начала 2018 года государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали уже 4 мдрд гривен алиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра юстиции Павла Петренко в Twitter.

Как отмечается, эта сумма – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на ноябрь 2017 года было выплачено 1,9 млрд гривен алиментов.

“4 млрд гривен алиментов выплачено украинским детям благодаря работе команды Минюста в этом году. Это ровно в два раза больше, чем за этот же период в 2017 году. Очень красноречивое свидетельство, что наша кампания “Чужих детей не бывает” работает”, – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году в Украине было ужесточено законодательство в отношении неплательщиков алиментов.

В частности, им запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем.

Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.