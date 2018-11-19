Межбанк: доллар к 27,75 понизил дефицит покупателей на фоне преобладания предложения СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 1,10 коп., на торгах четверга повысился на 3,18 коп., оказавшись на уровне 27,7458 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,57 коп., составил 27,74 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,73/27,75 UAH/USD виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (Америка 22 ноября отмечает День благодарения) на отечественном валютном межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном у нас.

Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD tom. Спустя 47 минут курс «американца» понизился до 27,73/27,74 UAH/USD tom, не покидая эту отметку до 11.30 Киева.

С этого момента «завтрашняя» СКВ обосновалась на уровне 27,73/27,74 UAH/USD tom, оставив его лишь около 14.10 Киева.

Ощутимой даже по нынешним временам потерей безналичный доллар в четверг обязан нескольким обстоятельствам, главным из которых уместно считать обилие СКВ на рынке после роста притока экспортной выручки в среду. Половину этого притока, независимо от режима валютирования, надо было продать на следующий день на межбанке. Меж тем, к 22 ноября ряды покупателей поредели. Часть из них приобрела СКВ в среду, обеспечив подорожание доллара на 1,10 коп, а другим было покупать доллар не за что – остатки на транзитных и коррсчетах НБУ, упав с уровня 51 718,5 млн грн к отметке 48 756,1 млн грн, индицировали очередное «сжатие» гривневой ликвидности. Наконец, купив доллар 22-го, его невозможно было отправить за рубеж из-за неработающих в четверг банков США.

Тем временем, с 14.10 котировки «завтрашнего» доллара немного разнообразили скучную сессию, растянув спред до 27,73/27,75, а спустя полтора часа приподняв обе позиции «американца» до 27,74/27,75 UAH/USD tom.

Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,74 UAH/USD tom.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,730 / 27,745

евро – 31,648 / 31,659

российский рубль – 0,4227 / 0,4232

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1403 / 1,1404

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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