Суд разрешил ВТБ Банку ликвидировать украинскую "дочку"

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил постановление частного исполнителя о запрете банку проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой постановление суда.

Отмечается, что запрет был наложен частным исполнителем на основании заявления ООО Нива-Тур в рамках выполнения постановления апелляционного суда Киева от 5 сентября.

В то же время суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объеме, утверждает издание.

В частности, суд отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению. Также суд отказался отменять другие принятые исполнителем меры по принудительному исполнению указанного судебного решения, сославшись на то, что он не вправе принимать подобные решение.

“Суд не вправе обязывать к совершению тех действий, которые в соответствии с законом об исполнительном производстве могут осуществляться только исполнителем или соответствующим должностным лицом исполнительной службы”, – отметили в суде.