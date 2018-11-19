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Черная пятница: что приготовили ПриватБанк, Таскомбанк и другие

Распродажи к Черной пятнице – это не только скидки в магазинах и на интернет площадках. Многие банки к этому дню также подготовили для своих клиентов специальные предложения.

К примеру, у клиентов Таскомбанка имеется возможность оформить премиальную мультивалютную дебетно-кредитную карточку бесплатно. Более того, по WEEKEND CARD дарят год обслуживания бесплатно.

В ПриватБанке решили возвращать 50 грн с каждой покупки в магазине с Apple Pay.

И сразу несколько банков проводят совместные акции с компаниями Visa и Kasta – популярным интернет-магазином брендовой одежды и обуви (ex-modnaKasta). Владельцы карт могут получить скидку от 5 до 20% на покупки и транзакции.

Кстати, если вы еще не в курсе, Finance.ua давно анализирует предложения по картам банков в Украине. Даже создали специальный сервис, чтобы помогать с выбором:

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Ниже таблица, в которой собрали наиболее выгодные предложения от банков к Черной пятнице:

По материалам Finance.UA
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