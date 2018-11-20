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Экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию вырос на 17% - Минагро

Экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию вырос на 17% - Минагро

Экспорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из Украины в Королевство Саудовская Аравия с января по сентябрь 2018 года увеличился на 17%.

Об этом сказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагро.

«По результатам января-сентября 2018 года украинский экспорт на рынок КСА составил 362,9 млн долл. и увеличился почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом я бы хотела в очередной раз подчеркнуть готовность Украины быть ключевым партнером Королевства Саудовская Аравия в вопросах обеспечения продовольственной безопасности КСА. Тем более, что, согласно нашей секторальной экспортной стратегии, КСА входит в перечень приоритетных стран с целью развития торгово-экономических отношений в АПК до 2026 года», – заявила Трофимцева.

Она отметила, что основными товарами украинского аграрного экспорта на рынке КСА стали зерновые культуры, растительные масла, мясо и субпродукты. Основной задачей на сегодня, по словам Трофимцевой, является расширение ассортимента продукции, которая экспортируется на рынок Королевства.

Важное значение для развития двусторонней торговли имеет более активное инвестиционное сотрудничество в АПК.

“Мы уже имеем успешные примеры прямых инвестиций саудовского бизнеса в украинский аграрный сектор и будем делать все необходимое, чтобы количество совместных предприятий, направленных на высокотехнологичное производство и переработку сельскохозяйственной продукции с целью ее экспорта, росло”, – подытожила чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
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