Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 68 0

Межбанк: доллар понизился к 27,73/27,75 на выросшей ликвидности СКВ

Межбанк: доллар понизился к 27,73/27,75 на выросшей ликвидности СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,73/27,75 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку 22 ноября США отмечают День Благодарения, безналичный доллар на украинском межбанке торгуется в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра», сопровождаясь низкой торговой активностью.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 718,5 млн грн к отметке 48 756,1 млн грн. Эта динамика играет против безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть немало – к средине недели растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо продать на межбанке.

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, просели до 27,73/27,75 UAH/USD tom.

По состоянию на 10.49 Киева на межбанке доллар ограничился сужением спреда, оставаясь на отметке 27,73/27,74 UAH/USD tom, сопровождаясь вялым равновесием покупок и продаж.

Около 11.19 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 27,73/27,75 UAH/USD tom, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.

Дополуденное низколиквидное топтание курса безналичного доллара валютированием «завтра» на месте сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,735 / 27,755
евро – 31,604 / 31,624
российский рубль – 0,4208 / 0,4215

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1402 / 1,1404

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина