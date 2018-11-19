Межбанк: доллар понизился к 27,73/27,75 на выросшей ликвидности СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,73/27,75 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку 22 ноября США отмечают День Благодарения, безналичный доллар на украинском межбанке торгуется в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра», сопровождаясь низкой торговой активностью.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 718,5 млн грн к отметке 48 756,1 млн грн. Эта динамика играет против безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть немало – к средине недели растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо продать на межбанке.

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, просели до 27,73/27,75 UAH/USD tom.

По состоянию на 10.49 Киева на межбанке доллар ограничился сужением спреда, оставаясь на отметке 27,73/27,74 UAH/USD tom, сопровождаясь вялым равновесием покупок и продаж.

Около 11.19 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 27,73/27,75 UAH/USD tom, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.

Дополуденное низколиквидное топтание курса безналичного доллара валютированием «завтра» на месте сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,735 / 27,755

евро – 31,604 / 31,624

российский рубль – 0,4208 / 0,4215

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1402 / 1,1404

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке