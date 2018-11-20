Facebook добавил новую функцию для пользователей мобильной версии

Cоциальная сеть Facebook начала выкатывать новую функцию для пользователей: возможность мониторить, сколько времени вы проводите в сети.

Об этом пишет Сегодня.

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Функция доступна в мобильном приложении сети. Чтобы пользоваться ей, нужно зайти в настройки и выбрать вкладку Your Time on Facebook. В этой вкладке можно узнать, сколько в среднем времени вы проводите в сети, а также настроить некоторые возможности.

Здесь есть линки на настройки ленты Facebook, на запросы в друзья. Можно установить себе ежедневное напоминание о том, что вы используете сеть определенный период времени и нужно сделать перерыв. Также, из этой вкладки можно отключить пуш-уведомления.