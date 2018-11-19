Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 48 0

НАБУ сообщило о подозрении в растрате 13 млн гривен экс-руководству завода "Авиакон" (инфографика)

НАБУ сообщило о подозрении в растрате 13 млн гривен экс-руководству завода "Авиакон" (инфографика)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству государственного предприятия “Конотопский авиаремонтный завод “Авиакон”.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, о подозрении сообщили экс-директору “Авиакона”, его бывшему заместителю, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Они, по мнению детективов, нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 13 млн гривен.

Следствие установило, что в 2014 году подозреваемые с нарушением действующих на предприятии процедур организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд ГП “Авиакон”.

По данным НАБУ, в марте 2014 года служебные лица предприятия заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долларов. Впоследствии, с ведома руководства ГП “Авиакон”, Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене вдвое меньшей – 144 тыс. долларов.

Сообщается, что по похожей схеме в мае того же года ГП “Авиакон” и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долларов (против 1,02 млн долларов, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd в грузинского производителя).

В результате таких действий, по версии следствия, предприятие необоснованно переплатило 13,03 млн гривен компании в оффшорной юрисдикции.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:НАБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина