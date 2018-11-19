В Херсоне предприятия задолжали работникам почти 9,5 миллиона зарплаты

В Херсоне предприятия задолжали своим работникам почти 9,5 млн гривен зарплаты.

Об этом сообщил в среду отдел общественных связей Херсонского городского совета.

“По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность по выплате заработной платы имели 16 предприятий, расположенных на административной территории города Херсона, с общей суммой 9 млн 435,6 тыс. гривен”, – говорится в сообщении.

По информации мэрии, 73% этой задолженности (6 млн 861 тыс. гривен) накопили 6 экономически активных предприятий. 17% приходится на 7 предприятий-банкротов (1 млн 632,9 тыс. гривен), и 10% – на 3 экономически неактивных предприятия (941,7 тыс. гривен).

По состоянию на 1 октября 2018 года задолженность предприятий Херсона по зарплате своим работникам составляла 10 млн 624 тыс. гривен, что почти вдвое больше, чем на начало предыдущего месяца.