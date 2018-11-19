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В Минфине прокомментировали изменения в госбюджете до второго чтения

В Минфине прокомментировали изменения в госбюджете до второго чтения

По сравнению с первым чтением расходы в проекте государственного бюджета выросли почти на 18 млрд гривен.

Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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“В данном бюджете доходы были увеличены в соответствии с бюджетными выводами, которые нам были поданы Верховной радой. Мы учли 2 млрд грн поступлений от НБУ и еще около 10 миллиардов от других различных налогов. В целом цифра выросла на 18 млрд гривен в доходах, по сравнению с тем, что мы подали к первому чтению. Однако это не абсолютное увеличение. А это еще ряд доходов по специальному фонду”, – заявила Маркарова.

По ее словам, в проекте госбюджета ко второму чтению не был изменен макропрогноз.

“Самое главное, что все наши приоритеты остаются неизменными. Это и оборона, и безопасность, и образование, и поддержка реформ в здравоохранении, которые были заложены и поддержано ко второму чтению. Также социальные расходы, которые будут профинансированы в полной мере”, – добавила она.

По материалам РБК-Украина
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