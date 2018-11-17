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Разработан новый законопроект, который позволит проверять получателей субсидий

Разработан новый законопроект, который позволит проверять получателей субсидий

В Министерстве финансов Украины разработали законопроект, согласно которому вводится система проверки тех, кто получает субсидию.

С помощью таких проверок будут проверять социальное положение получателей.

Законопроект призван уменьшить не целевое использование госсредств. А также минимизировать коррупцию во время назначения выплат.

Кроме того, уже на заключительном этапе введения находится автоматизированная информационно-аналитическая платформа. С помощью этой платформы проверки будут происходить быстрее и качественнее.

Как подчеркивают в Минфине, ранее удалось выяснить, что 68 тысяч украинцев получали субсидии по нескольким адресам.

Благодаря проверкам уже было сэкономлено 5,9 млрд грн. А 46,5 млн возвращено в бюджет.

Мои fiнансы:

  • В проекте госбюджета на 2019 год на субсидии предусмотрено 55 миллиардов гривен.
  • 20 миллиардов гривен передано Министерству социальной политики на выплату субсидий в наличной форме.
По материалам Finance.UA
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