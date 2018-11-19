Омелян рассказал, как часто украинцы пользуются лоукостерами

Доля авиакомпаний-лоукостеров на рынке международных перевозок Украины сегодня составляет около 30%.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной расширению сети маршрутов Ryanair из Киева, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Доля лоукостеров на международных рейсах уже составляет около 30%, и это полностью соответствует европейскому рынку. Разные авиакомпании предлагают около 110 рейсов по лоукост-тарифам”, – сообщил министр.

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