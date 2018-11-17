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В Ryanair рассказали о своих планах по Украине

В Ryanair рассказали о своих планах по Украине

Пока одна из основных проблем увеличения рейсов в Украину – протекционистская политика со стороны Франции, Германии, Бельгии и Италии.

Об этом на встрече с президентом Украины заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан.

Но уже до лета один из крупнейших лоукостеров планирует увеличить пассажиропоток в/из Украины до 1 млн человек. А через три-пять лет и вовсе до 5 миллионов.

Также, в планах компании инвестировать в Украину 1,5 миллиарда долларов США и увеличить флот лоукостера в Украине до 15 самолетов.

Мои fiнансы:

  • Пока же О’Брайан рассказал, что уже сегодня после обеда появятся билеты из Украины в Лондон всего по 5 евро.

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По материалам Finance.UA
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