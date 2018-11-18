Расширение базы начисления ЕСВ может помочь тенизации экономики - Минэкономики

В Минэкономразвития заявляют, что расширение базы начисления единого соцвзноса (ЕСВ) может поспособствовать тенизации экономики.

Напомним, Кабмин предлагает Раде установить регрессивную шкалу уменьшения ставки ЕСВ.

Со слов первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, существует риск, что благодаря таким инициативам все же соберут не больше, а меньше денег.

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“Это будет сильно стимулировать к уходу (в тень) и противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся с 2015 года. Снижение ЕСВ до 22% было одним из достижений, оно действительно способствовало детенизации труда”, – говорит Нефедов.

По мнению первого заместителя министра экономического развития и торговли, существует множество вариантов уклонения от уплаты взноса.

Нефедов подчеркнул, что Минэкономразвития обсуждает с Минсоцполитики и Минфином предлагаемые изменения механизма начисления единого соцвзноса.

Мои fiнансы:

Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат, не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн).

Кабмин предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.