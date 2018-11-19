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Lockheed Martin начинает строительство «бесшумного» сверхзвукового самолёта

Lockheed Martin начинает строительство «бесшумного» сверхзвукового самолёта

Подразделение компании Lockheed Martin Skunk Works, занимающееся секретными разработками, приступило к созданию самого тихого сверхзвукового самолёта в мире по заказу NASA. Новый самолёт получил название X-59 QueSST, его первый полёт должен состояться в 2021 году.

Поскольку X-59 относится к летательным аппаратам гражданской авиации, американская компания разрабатывает технологию шумоподавления, которая позволит избежать оглушительного звука во время преодоления звукового барьера. Как известно, полёты над населённой сушей со сверхзвуковой скоростью запрещены, поэтому инженеры Lockheed Martin обещают, что звук от самолёта будет не громче хлопка при закрытии дверцы автомобиля. Учитывая, что X-59 сможет летать со скоростью 1,5 тыс. км/ч на высоте почти 17 км, то его едва можно будет услышать.

В конечном итоге NASA и Lockheed Martin надеются убедить законодателей дать им разрешение на осуществление пассажирских авиаперелётов. Чтобы доказать, что уровень шума сверхзвукового самолёта может быть комфортным для восприятия, аэрокосмическое агентство уже в этом месяце планирует провести испытания новой технологии с помощью истребителя F/A-18.

Руководитель проекта Питер Иосифидис (Peter Iosifidis) назвал старт производства самолёта «большим скачком вперёд для будущего тихих сверхзвуковых коммерческих путешествий».

По плану в 2021 году состоится первый полёт X-59. Тогда же будут собраны отзывы о том, насколько приемлемым является его уровень шума. Результаты тестов должны помочь NASA создать новый стандарт сверхзвуковых перелётов, чтобы изменить действующие правила.

По материалам ITC.ua
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