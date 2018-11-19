В Германии собираются упростить иммиграцию специалистов

Власти Германии вскоре могут принять закон об иммиграции специалистов. Это позволит, в частности, остаться в стране тем, чье ходатайство об убежище отклонили.

Об этом сообщают агентства Reuters и AFP.

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Три федеральных министерства ФРГ – внутренних дел, экономики и труда – достигли согласия в вопросе о законопроекте об иммиграции квалифицированных кадров, который предполагает предоставление иностранцу двухлетней рабочей визы, если у него уже как минимум 18 месяцев есть работа с занятостью не менее 35 часов в неделю, а с заработка делаются социальные отчисления.

С помощью этого документа правительство намерено предоставить возможность остаться в стране иностранцам, чье ходатайство об убежище было отклонено.

Газета Süddeutsche Zeitung также сообщает, что в будущем в Германии в принципе сможет работать любой человек, имеющий трудовой договор и официально признанную квалификацию. К нововведениям относится то, что квалифицированные специалисты получат право на полгода въезжать в страну ради поисков работы. Условием для этого будет знание немецкого языка и возможность содержать себя.

Обсуждение данного законопроекта в правительстве ФРГ намечено на 19 декабря.