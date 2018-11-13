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Экономика Германии показала рекордное с 2013 года падение

Экономика Германии показала рекордное с 2013 года падение

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом выражении, что является худшим показателем с 2013 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Указано, что сокращение немецкой экономики происходит впервые за 3,5 года.

По мнению опрошенных WSJ экономистов, крупнейшая европейская экономика оправится в ближайшие месяцы, однако темпам ее роста угрожают несколько рисков. В первую очередь, это новая торговая политика американского лидера Дональда Трампа, в частности введение пошлин на европейские сталь и алюминий весной.

Financial Times подчеркивает, что на рост немецкой экономики также влияет требование для автопроизводителей соответствовать новым стандартам по вредным выбросам.

“Даже без (проблем автопроизводителей, – ред.) немецкая экономика вряд ли бы показала рост из-за сокращения спроса в Китае”, – рассказал FT главный экономист Commerzbank Йорг Крэмер.

По материалам РБК-Украина
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