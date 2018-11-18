Межбанк: доллар к 27,78/27,79 символически вырос на расширении гривневой ликвидности

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,73/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 585,9 млн грн к отметке 51 718,5 млн грн. Эта динамика, связанная с завершением фискального периода, играет на стороне безналичного доллара.

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 27,77/27,80 UAH/USD. Действительно, пора: накануне средневзвешенный курс СКВ, потеряв 0,09 коп., индицировал пребывание доллара в боковом тренде, по логике вещей, нынче надо подниматься. Благо, гривневое «горючее» имеется.

По состоянию на 10.27 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке 27,78/27,80 UAH/USD, сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж.

На 11.00 безналичный доллар, прекратив рост, ограничился сжатием спреда до 27,78/27,79 UAH/USD, подтверждая наши опасения и высокой вероятности сохранения своего пребывания в «боковике». На сей раз, возможно, с ростом средневзвешенного курса на те же 0,09 коп.

Около 11.13 котировки безналичного доллара на межбанке немного скорректировались, опустившись к цифре 27,78/27,79 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.

Дополуденное «нетвердое» «зеленое» ралли, остановленное периодом относительной стабильности, продемонстрировавшим очевидное желание «американца» оказаться в боковом тренде накануне Дня Благодарения, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще в понедельник к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,735 / 27,760

евро – 31,617 / 31,643

российский рубль – 0,4208 / 0,4215

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1395 / 1,1396

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