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Xiaomi купила производителя селфифонов

Xiaomi купила производителя селфифонов

Xiaomi заключила соглашение с китайской Meitu, в рамках которого Xiaomi получает эксклюзивную международную лицензию на выпуск смартфонов под китайским брендом.

Об этом сообщает The Verge.

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Отмечается, что компании собираются совместно разрабатывать смартфоны.

Xiaomi будет заниматься дизайном, производить, продвигать и продавать смартфоны, а Meitu займётся технологиями обработки изображений.

Meitu известна смартфонами, ориентированными на женскую аудиторию, а также популярным в Китае одноименным приложением для любителей селфи. За последние пять лет компания продала всего 3,5 млн смартфонов.

Предполагается, что сделка позволит улучшить качество селфи-камер на смартфонах Xiaomi. Возможно, в ближайшем будущем компания даже выпустит смартфон, ориентированный на селфи.

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По материалам Економічна Правда
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