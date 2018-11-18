Выручка Xiaomi выросла на 49%

Китайская технологическая корпорация Xiaomi в понедельник, 19 ноября, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал — чистая прибыль компании составила 2,5 млрд юаней ($357,2 млн) против убытка в 11 млрд юаней ($1,6 млрд) годом ранее.

Результаты также оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль в 1,9 млрд юаней.

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Выручка компании в третьем квартале выросла на 49,1% до 50,8 млрд юаней ($7,3 млрд).

Рост доходов Xiaomi связан прежде всего с успешными продажами на европейском и индийском рынках. Таких результатов компании удалось достичь на фоне замедления продаж смартфонов — своего основного продукта — как в Китае, так и в мире в целом.

В июне Xiaomi провела IPO, в ходе которого компания привлекла $4,7 млрд, с тех пор ее акции упали на 20%.