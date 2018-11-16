Xiaomi выпустила уникальный графический планшет

Китайская компания Xiaomi выпустила устройство, переносящее изображение с блокнота в планшет.

Такие девайсы также называются в народе графическими планшетами. Новинка Xiaomi получила название Bamboo Slate. Она повторяет идею продуктов компании Wacom — Bamboo Slate и Bamboo Folio.

Читайте также: Продажи смартфонов Xiaomi за год выросли на 25%

Если точнее, то это почти обычный блокнот, установленный на специальной подставке. В комплекте нет планшета, зато подставка синхронизируется с любыми устройствами, управляемыми операционными системами Android, iOS и Windows.

Во время рисования пользователь может выбрать, в каком формате изображение будет сохраняться на устройстве. Подключение к девайсам осуществляется с помощью Bluetooth.

Рисунки на экране смартфона или планшета будут появляться в режиме реального времени. Причем технология также поддерживает редактирование, удаление и даже использование различных цветов.

Xiaomi Bamboo Slate уже появился на площадке коллективного финансирования китайского производителя. Он оценен в $115.