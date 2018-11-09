Продажи смартфонов Xiaomi за год выросли на 25%

Исполнительный директор Лэй Цзюнь (Lei Jun) недавно заявил, что за неполные 10 месяцев компания смогла отгрузить 100 млн смартфонов, причем такой план ранее был установлен на весь 2018 год.

Согласно свежим данным, которые были опубликованы аналитической компанией Counterpoint, в третьем квартале рост поставок смартфонов компании Xiaomi составил 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Читайте также: В 2019 году ожидается выход смартфонов с 12 Гбайт ОЗУ

В предыдущем квартале мировые поставки смартфонов данного китайского производителя составили 35,7 млн единиц, что позволило Xiaomi стать одним из самых быстро растущих брендов, которые занимаются мобильными устройствами.

В Индии, которая является вторым по объему продаж рынком смартфонов, поставки за квартал увеличились еще больше — на 30% — и составили 12 млн единиц.