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В 2019 году ожидается выход смартфонов с 12 Гбайт ОЗУ

В 2019 году ожидается выход смартфонов с 12 Гбайт ОЗУ

Micron Technology объявила о начале массового производства самых ёмких в отрасли монолитных чипов оперативной памяти LPDDR4x DRAM.

LPDDR4X (Low Power DDR4X) предназначены для использования в различных мобильных устройствах. Это могут быть смартфоны, планшеты и пр..

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Micron Technology приступила к серийному выпуску монолитных чипов LPDDR4x-4266 ёмкостью 12 Гбит. Они производятся с применением технологии 10-нанометрового класса.

Новые изделия обеспечивают снижение энергопотребления приблизительно на 10% по сравнению с чипами предыдущего поколения с аналогичными скоростными характеристиками.

Сетевые источники добавляют, что новые чипы позволяют оснащать смартфоны 12 Гбайт оперативной памяти. Первые такие аппараты, как ожидается, появятся на рынке уже в следующем году.

В настоящее время объём ОЗУ в смартфонах достигает 10 Гбайт. Таким объёмом оперативной памяти располагает аппарат Xiaomi Black Shark Helo

По материалам 3dnews.ru
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