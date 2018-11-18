Google инвестирует в строительство ЦОД в Дании $690 млн - Reuters

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, планирует инвестировать 4,5 млрд датских крон ($690 млн) в строительство нового центра обработки данных в Фредерисии (Дания).

Сообщившее об этом агентство Reuters пишет со ссылкой на информированный источник, что Google также решила активно использовать новые «зеленые» инвестиционные возможности Дании и в настоящее время оценивает ряд проектов в области береговой и морской ветроэнергетики, а также солнечной энергетики. Имена потенциальных деловых партнёров Дании источник пока раскрывать не стал.

Дания известна своим крупным ветроэнергетическим сектором, ведущими игроками которого являются один из крупнейших в мире производителей турбогенераторов Vestas Wind Systems A/S и крупнейшая энергетическая компания страны Orsted, занимающаяся также разработкой проектов прибрежной и шельфовой ветроэнергетики.

Google сообщила в сентябре о подписании 10-летнего контракта на покупку возобновляемой энергии у трёх новых ветропарков, строящихся в Финляндии, которой будет обеспечивать один из своих центров обработки данных.

Согласно планам Google, новый центр обработки данных в Фредерисии вступит в строй в 2021 году. Здесь будет работать от 150 до 200 человек.

У компании уже имеется земельный участок в Дании, в Обенро, приобретенный ею под ЦОД в прошлом году. Он находится рядом с будущим центром обработки данных Apple, который будет запущен во второй половине 2019 года. Социальная сеть Facebook тоже планирует создание дата-центра в Дании.