Сколько владельцев паев в Украине сдают свою землю в аренду (исследование)

78% владельцев паев в Украине сдают свою землю в аренду.

Об этом со ссылкой на исследование, проведенное компанией GfK по заказу программы “Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине”, сообщил Денис Низалов, руководитель программы, консультант Всемирного Банка по земельным вопросам.

По данным GfK, более половины из владельцев паев – 52,1% – согласны, что мораторий лишает их части доходов, поскольку они получают меньшую арендную плату за свои паи.

50,8% считают, что из-за моратория аграрные холдинги имеют возможность получать под свой контроль все больше земли, а количество фермеров снижается.

Также, согласно исследованию, земельная реформа не является самой большой проблемой украинцев. Только 11,4% граждан считают, что она повлияет на их благосостояние. Для сравнения: медицинскую реформу считают ключевой для качества жизни 67,3% людей, пенсионную – 51,1%.

Это означает, что большинство противников земельной реформы размышляют о ней исключительно гипотетически, не считая, что внедрение или отсутствие реформы повлияет на качество их жизни. Хотя есть сферы, реформирование которых украинцы считают еще менее важными: приватизация (11,3%) и судебная реформа (10,7%).

Вместе с тем, 20% граждан считают, что отмена моратория будет иметь большое влияние на экономическое развитие Украины (приватизация – 15,5%, децентрализация – 20,7%, реформа образования – 27,9%, борьба с коррупцией – 59,2% ).