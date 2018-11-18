МЭРТ предлагает продлить запрет на экспорт драгоценных металлов

Министерство экономического развития и торговли Украины разработало проект перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2019 год.

Соответствующий проект обнародован для обсуждения на сайте МЭРТ.

Так, предлагается установить нулевую квоту на экспорт серебра (включая серебро с покрытием из золота или платины), в необработанном или полуобработанном виде, или в виде порошка (кроме банковских металлов), золота (включая золото с покрытием из платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка (кроме банковских металлов); отходов или лома драгоценных металлов или металлов, лакированных драгоценными металлами, других отходов или лома с содержанием драгоценных металлов или соединений драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

“Основным результатом предложенного регулирования будет преграда массовому вывозу золота и серебра, кроме банковских металлов, в качестве сырья”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Также МЭРТ предложило перечень товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2019 году. Лицензии на экспорт и импорт данных товаров предоставляются Минприроды на выполнение положений Монреальского протокола на основании согласования на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ.

Также планируется продолжить на 2019 год лицензирование экспорта антрацита.

При этом, как выходит из постановления Кабинета Министров “Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год” от 20 декабря 2017 г. № 1018, указанные перечни остаются практически неизменными.