По информации на 12:40, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (52,244 млн и 67,496 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (65 и 44). Максимальный курс продажи доллара 28,03 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,92-27,93 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 109 активных заявок по доллару на сумму более 119,740 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0100 – 1 00027,9700 – 10 00027,9700 – 10 00027,9500 – 4 00027,9500 – 8 88827,9200 – 30 00027,9150 – 99 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9000 – 50 000

27,9100 – 15 000

27,9100 – 6 200

27,9200 – 500

27,9200 – 20 000

27,9200 – 15 000

27,9200 – 150 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9555 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9027 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.