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Украина в декабре получит первые вертолеты Airbus Helicopters – Аваков

Украина в декабре получит первые вертолеты Airbus Helicopters – Аваков

Украина в декабре получит первые вертолеты французской компании Airbus Helicopters.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Сегодня.

“Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, настройку и испытательные полеты”, – написал он.

Министр отметил, что в декабре вертолеты передадут Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

“Наши пилоты уже там – знакомятся со своими машинами, приобретают опыт”, – сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Airbus Helicopters будет выполнен заказ Украины на производство и поставку 55 вертолетов различных классов для ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.

Аваков отметил, что техническое обслуживание этих вертолетов будет осуществляться в Украине.

Глава МВД также проинформировал, что в Украине будут работать 15 вертолетных баз.

“Предварительно планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы. Ключевая будет расположена в Нежине, а также вдоль границ Украины. Но вся система будет работать как единый механизм”, – отметил Аваков.

По материалам Сегодня
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