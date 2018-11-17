Киберполиция разоблачила банду банковских мошенников: 400 преступлений в 11 регионах

Правоохранители установили группу злоумышленников, которые похищали деньги из банков путем вмешательства в работу их систем и компьютерных сетей.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

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“Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области, следователями полиции Харьковщины и военной прокуратурой, установили группу злоумышленников, которые путем обмана валидатора банковских терминалов для самообслуживания похищали деньги из государственных и частных украинских банков”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники в совершенстве знали принцип работы терминалов и нашли способ вмешательства в систему работы банка. “По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисление на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу”, – рассказали в киберполиции.

Таким образом, злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тысяч гривен.

Полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УКУ, а документирование деятельности преступной группы происходило на протяжении шести месяцев.

Правоохранители задержали двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они – граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержание происходило, когда злоумышленники пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов города Кривой Рог. У них была изъята специально видоизмененная купюра для совершения преступления.

Полицейские установили, что организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег. Отмечается, что оборудование для изготовления валюты размещалось в одной из квартир на Киевщине, где полицейские провели обыск. Для создания фальшивых купюр злоумышленники установили специальное программное обеспечение, приобрели специальную бумагу, изготовили клише, а также создали сайт для продажи изготовленных денег.

Правоохранители провели 8 одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. По их результатам была изъята компьютерная техника, оборудование для изготовления банкнот, специальная бумага, клише и флеш-накопители. Также изъяты средства связи и карты разных банков, которые использовали злоумышленники. Изъятое направлено на экспертизу.

“Установлено около 400 банковских операций, проведенных злоумышленниками на территории 11 регионов Украины. Их действиями причинен ущерб на более 5 миллионов гривен”, – уточняется в сообщении.

Задержанным грозит до восьми лет заключения.