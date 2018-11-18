Глеб Сегида: уходим в онлайн. Начали работать европейские нормы по электронной подписи

С 7 ноября в Украине вступил в силу Закон № 2155-VIII «Об электронных доверительных услугах», принятый год назад. Этим документом были усовершенствованны ранее действующие нормы об электронной подписи и электронной печати.

Закон об электронных доверительных услугах был принят в рамках обязанности нашей страны по имплементации законодательства Европейского Союза, а именно Регламента ЕС № 910/2014.

Таким образом, Украина присоединилась к пространству единого применения стандартов eIDAS в сфере электронных транзакций.

Среди прочего, в Законе прямо указано о взаимном признании украинских и иностранных сертификатов открытых ключей и электронных подписей, используемых при предоставлении юридически значимых электронных услуг.

Что же изменится в жизни украинцев с ноября 2018 года?

В первую очередь, к ранее частично упрощенному общению с государственными органами и банками, добавляется возможность удостоверять договора.

Для большинства украинцев уже давно стало привычно совершать покупки в онлайн-магазинах, делать онлайн-переводы, а недавно также и заказывать некоторые государственные административные услуги (благодаря Bank ID и mobile ID).

Для того чтобы начать пользоваться благами дарованными эрой диджитализации, надо в первый раз обратиться в учреждение, получившее аккредитацию выдавать сертификаты электронных ключей. Это могут быть и частные компании, и государственные – например, при налоговой службе.

Ключ можно получить только при личном присутствии и имея при себе паспорт. Также с собой надо захватить флешку или диск, куда будет записан ключ.

Далее – пользоваться электронной подписью взамен подписи на бумажных документах.

Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, и имеет презумпцию соответствия собственноручной подписи.

Кроме того, результаты предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг должны признаваться во всех государственных учреждениях и другими пользователями этих услуг.

Это означает, что владелец подписи может регистрировать бизнес, открывать счета в банках, подавать налоговую отчетность, запросы в госорганы и подписывать договора с другими компаниями в режиме онлайн.

Также это различные справки и выписки из государственных реестров, которые были доступны и ранее.

Всего таких сервисов уже более 400. Список можно посмотреть на сайте Минюста или специальном портале.

Начнут ли юридические лица и ФОПы в Украине удостоверять документы между собой с помощью электронных подписей – лично я сомневаюсь. Особенно на первых порах.

Всем известно, что мокрые печати для коммерческих структур утратили юрсилу еще летом 2017 года. Однако они все еще используются повсеместно.

Многие государственные реестры были открыты для публичного доступа. Однако перестали ли все компании запрашивать пакеты документов у своих контрагентов (справки о госрегистрации, вытяги из ЕДРПОУ и пр.)? Хотя это все уже можно проверять онлайн – мы продолжаем жить по старинке.

Так же произойдет и с электронными подписями. Они сильно облегчат жизнь современным компаниям и их контрагентам, готовым работать по современным правилам. Для большинства же компаний, где процветает бюрократия, ничего не изменится.

Это сильно облегчит жизнь малому и среднему бизнесу, который быстрее реагирует на изменения внешней среды.

Со временем компании, которые не перестроятся на ведение договорной работы в онлайн – начнут проигрывать конкуренцию более расторопным бизнесменам. Ведь скорость и простота заключения контракта значат немало – как для контрагентов, так и для клиентов.

И, самое главное – новые нормы позволят украинскому бизнесу проще работать с предприятиями из ЕС. Ведь новый отечественный закон почти полностью дублирует регламент Евросоюза и позволит заключать договора с европейскими компаниями в онлайн-режиме.

Глеб Сегида, управляющий партнер юридической фирмы Pravovest