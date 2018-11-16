По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,101 млн и 43,861 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,06 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94-27,95 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму более 80,962 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0600 – 1 000

27,9600 – 10 000

27,9500 – 10 000

27,9500 – 3 000

27,9400 – 3 222

27,9200 – 20 000

27,9200 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9400 – 15 000

27,9400 – 20 000

27,9400 – 5 000

27,9400 – 25 000

27,9400 – 15 000

27,9400 – 25 000

27,9400 – 9 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9596 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9133 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.