Кристофер Дембик: о кредитном импульсе Великобритании

Волна оптимизма, которую мы наблюдали на прошлой неделе после того, как стали известны новости по вопросу Брекзита, была явно преждевременной.

Риски снижения экономического роста в Великобритании остаются очень высокими, и в основном это связано с тремя причинами:

Опережающие индикаторы по-прежнему указывают на снижение темпов роста

Самые последние приблизительные и точные данные, похоже, подтверждают, что довольно позитивная динамика, которая наблюдалась в Великобритании летом, в основном связана с погодными условиями. ВВП за 4 квартал будет слабым, и эта тенденция, как ожидается, продолжится в течение следующего года.

Опережающий индикатор ОЭСР по Великобритании, который предназначен для прогнозирования поворотных точек в экономике на 6-9 месяцев вперед, упал в сентябре, и это был 14-й месяц падения подряд. Ставка год к году в начале 2018 г. была на уровне на минус 0,6%, а теперь она составляет минус 1,45%. Это изрядный скачок за девять месяцев! При этом уровень 98,9 является самой низким с сентября 2012 года.

Кроме того, кредитный цикл, который давал силы Великобритании в период после мирового финансового кризиса, полностью изменился.

Внутренний индикатор, кредитный импульс, который определяет развитие реального сектора экономики на ближайшие 9-12 месяцев, испытывает сжатие. Он отражает поток новых кредитов, выданных частным сектором, в процентах от ВВП. Последние новости указывают на то, что тенденция является менее негативной, а кредитный импульс находится на уровне минус 1,55% от ВВП против минус 7,5% от ВВП в предыдущем квартале, но все равно он выглядит весьма печально.

Хотя корреляция между кредитным импульсом и некоторыми индикаторами активности довольно мала (корреляция с окончательным значением спроса на внутреннем рынке равна 0,52), такая резко негативная тенденция, безусловно, создаст определенные препятствия для роста ВВП в среднесрочной перспективе.

Ожидаю более негативных данных в 2019 году, но пока еще слишком рано рассматривать серьезный риск рецессии, так как это будет зависеть от результативного/безрезультатного Брекзита, который должен быть подтвержден и реализован.

Инвестиции бизнеса в Великобритании проявляют тревожную тенденцию

Неудивительно, что Брекзит имеет резко негативное влияние на инвестиции бизнеса в условиях снижения потока новых кредитов.

Глядя на неутешительные тенденции в области инвестиций бизнеса в течение последних кварталов, мы не видим, где же прячется “основная сила” экономики Великобритании, о которой говорит Хэммонд.

Пока политика продолжает вязнуть в трясине, доверие в бизнес-кругах и инвестиции будут только падать, что в итоге ограничивает потенциал роста ВВП Великобритании и увеличивает риск продолжительного периода низкого экономического роста.

Финансово стресс домохозяйств в Великобритании растет

Это хорошо подтверждается новыми потребительскими кредитами в большом количестве и овердрафтами после референдума.

Как мы видим на графике, снижение уже идет, а прошлой весной началось сужение.

На мой взгляд, это одна из наиболее тревожных тенденций, поскольку она является жестким сигналом того, что кредитный бум, который поддерживал экономику Великобритании в годы после кризиса, закончился окончательно.

Если только в последний момент не случится нечто удивительное, трудно понять, что может изменить негативную среднесрочную тенденцию в плане роста в Великобритании. Эта фантазия об абсолютном и неограниченном суверенитете, безусловно, приведет к одному из самых вопиющих случаев ухудшения благосостояния, силы и уверенности в этой западноевропейской стране после Второй мировой войны.

Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank