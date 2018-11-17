Во Львове объявили тендер на 10 млн евро на внедрение е-билета в общественном транспорте

Согласно объявлению, планируется закупка электронных билетов, 1 тыс. валидаторов для 725 автобусов, 125 троллейбусов и 150 трамваев, ручных средств контроля.

Коммунальное предприятие “Львовавтодор” объявило конкурс на внедрение во Львове электронной системы для оплаты за проезд в городском транспорте.

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Соответствующее объявление размещено на сайте Европейского банка реконструкции и развития, предоставившего предприятию кредит на реализацию проекта в размере EUR10 млн.

“В ожидаемый контракт будет включено проектирование, оборудование и программное обеспечение, аппаратные средства, системы внедрения, а также услуги по техническому обслуживанию”, – указано в сообщении банка.

Согласно объявлению, планируется закупка электронных билетов, 1 тыс. валидаторов для 725 автобусов, 125 троллейбусов и 150 трамваев, ручных средств контроля. Кроме того, победитель проекта должен создать сайт и мобильные приложения для проекта.

Предложения принимаются до 15 января 2019 года.

Проведение конкурса запланировано в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия будет проверять технические предложения и не будет принимать во внимание смету. Участие во втором туре примут компании, предложения которых будут соответствовать всем требованиям тендера. Кроме того, компании допустят к участию во втором туре после уплаты тендерной гарантии в размере 200 тыс. евро.