Смартфоны iPhone могут получить собственный модем Apple

Компания Apple, по сообщению ресурса Bloomberg, ведёт активный поиск специалистов в области беспроводных средств связи. Это говорит о том, что «яблочная» империя намерена создать собственный модем для будущих смартфонов iPhone.

Apple постепенно отказывается от электронных компонентов сторонних поставщиков в пользу собственных решений. К примеру, в аппаратах iPhone сейчас применяются центральные процессоры и графические ядра Apple. Кроме того, компания работает над компонентами для управления питанием и пр.

Сообщается, что «яблочная» корпорация ищет инженеров, специализирующихся на таких технологиях, как Bluetooth, LTE и 5G. Таким образом, можно сделать вывод, что в перспективе мобильные устройства Apple будут использовать фирменные беспроводные чипы. Такой подход позволит снизить зависимость компании от сторонних поставщиков, сократить издержки и оптимизировать программно-аппаратную платформу гаджетов.

Отмечается также, что Apple ищет специалистов в сфере искусственного интеллекта для работы над нейронным движком. Такой модуль позволит повысить быстродействие на операциях, связанных с машинным обучением, распознаванием изображений, естественной речи и пр..