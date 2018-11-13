Межбанк: доллар к 27,75 упал на избыточной ликвидности СКВ и нехватке покупателей и гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 6,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 1,93 коп., оказавшись на уровне 27,75 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,83 коп., составил 27,74 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,79 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.35 Киева, когда, повторяя сценарий предыдущей сессии, на рынке появился регулятор, выкупив с платформы Matching «дежурные» $10,0 млн. долларовой ликвидности и обеспечив разворот тренда пары доллар-гривна вверх – к 11.40 цена СКВ приподнялась до 27,75/27,77, около 12.14 доллар стоил уже 27,75/27,77 UAH/USD.

Визит регулятора на рынок оказался скоротечным, и уже к 12.27 оставленный на попечение продавцов СКВ межбанк констатировал провал курса доллара к 27,74/27,76 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 при более высоких ценах (27,75/27,77 UAH/USD), а уже с 14.15 в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков накануне выходных ради безопасности своих активов входить в «старый надежный» доллар. Близкие к закрытию торгов покупки СКВ приподняли ее цену до 27,77/27,80 UAH/USD.

Рынок после обеда опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,75 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,770 / 27,800

евро – 31,446 / 31,480

российский рубль – 0,4204 / 0,4213

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1388 / 1,1389

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