По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,297 млн и 39,450 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 40). Максимальный курс продажи доллара 28,88 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,89 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 74 активных заявок по доллару на сумму более 87,747 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,8800 – 20 000

28,0000 – 1 000

27,9000 – 5 000

27,9000 – 6 000

27,9000 – 10 000

27,9000 – 20 000

27,9000 – 6 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8800 – 5 000

27,8900 – 32 005

27,9000 – 10 000

27,9000 – 1 000

27,9100 – 15 000

27,9100 – 10 000

27,9100 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9282 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8884 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.