Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 240 0

УЗ расширяет возможности покупки билетов через смартфон

УЗ расширяет возможности покупки билетов через смартфон

Укрзализныця расширяет возможности онлайн-сервиса покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua для мобильных устройств. Приобретенные железнодорожные билеты отныне можно сохранять в приложении Apple Wallet и вносить информацию о поездке в Google-календарь.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Украинская железная дорога» со ссылкой на Facebook.

Читайте также: В Укрзализныце выбрали название для скоростного поезда в Борисполь

«Две полезные функции добавили к нашему онлайн-сервису booking.uz.gov.ua: если вы работаете с гаджетами на базе системы iOS – отныне можно хранить билеты в приложении Apple Wallet и автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь», – рассказал руководитель “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

Клиенты “Укрзализныци” могут онлайн купить билеты на сайте booking.uz.gov.ua или через приложения, работающие на базе системы iOS или Android.

При оформлении билетов через интернет пассажир может самостоятельно выбрать нужный поезд, тип вагона и место. Также пассажир может выбрать вагон с кондиционированием.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина