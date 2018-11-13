УЗ расширяет возможности покупки билетов через смартфон

Укрзализныця расширяет возможности онлайн-сервиса покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua для мобильных устройств. Приобретенные железнодорожные билеты отныне можно сохранять в приложении Apple Wallet и вносить информацию о поездке в Google-календарь.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Украинская железная дорога» со ссылкой на Facebook.

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«Две полезные функции добавили к нашему онлайн-сервису booking.uz.gov.ua: если вы работаете с гаджетами на базе системы iOS – отныне можно хранить билеты в приложении Apple Wallet и автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь», – рассказал руководитель “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

Клиенты “Укрзализныци” могут онлайн купить билеты на сайте booking.uz.gov.ua или через приложения, работающие на базе системы iOS или Android.

При оформлении билетов через интернет пассажир может самостоятельно выбрать нужный поезд, тип вагона и место. Также пассажир может выбрать вагон с кондиционированием.